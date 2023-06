Brian Van Hinthum

Donderdag 8 juni 2023 08:57

Max Verstappen heeft afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Spanje maar weer eens zijn visitekaartje afgegeven in de Formule 1. De regerend wereldkampioen was het hele weekend onverslaanbaar en pakte zijn derde Grand Slam in de Formule 1. James Hinchcliffe stipt een bijzonder moment aan van Verstappen dat indruk op hem maakte.

In Barcelona stond er afgelopen weekend geen maat op Verstappen. Vanaf de allereerste meters op het Circuit de Catalunya wist de tweevoudig wereldkampioen het veld te domineren en uiteindelijk kwam hij dan ook met grote marge over de streep in de Catalaanse hoofdstad, waar hij op zaterdag ook al met twee vingers in zijn neus de pole position greep. Het betekende alweer zijn vijfde overwinning van het seizoen. Samen met de pole position, alle rondes die hij aan de leiding reed én de snelste raceronde was het zijn derde Grand Slam in de Formule 1.

Specifiek moment

Met name de manier waarop de laatste uit dat rijtje werd binnengehaald door Verstappen zorgde voor een hoop verbazing bij voormalig IndyCar-coureur Hinchcliffe. "Ik haat hem om tegen een dood paard aan te blijven trappen, maar net als afgelopen week is het niet Verstappen's race an sich waar ik het over wil hebben. Het is een specifiek moment in de race die een speciale vermelding verdient", schrijft hij in zijn column voor Formula1.com. "Tegen het einde van de Grand Prix, kwam Verstappen op de radio en begon hij over de snelste raceronde", blikt hij terug.

Verbazingwekkend

Hinchcliffe vervolgt. "Op dat moment had Pérez net verse softs onder zin auto liggen en had hij het voordeel van de DRS in de ronde die hij deed. Het was zo'n zeven tienden voor Verstappen zijn snelste ronde. Op de radio werd gezegd dat er geen reden was voor een push in het moment van de race en gezien het feit dat hij met een overtreding qua track limits erbij een straf zou krijgen. Daar een straf geen effect zou hebben op zijn voorsprong op Hamilton, vuurde hij een rondje van drie tienden sneller dan Pérez eruit. Op oudere banden. Zonder DRS. Het is verbazingwekkend.