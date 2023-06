Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 14:30

Mercedes was in Spanje de naaste belager van Red Bull Racing, al was het verschil bij het vallen van de vlag nog altijd behoorlijk groot. Ferrari en Aston Martin vielen tegen, dus enige spanning in het wereldkampioenschap lijkt bij het team uit Brackley vandaan te moeten komen. Is Red Bull nog in te halen voor het einde van het seizoen?

Voormalig wereldkampioen Damon Hill denkt van niet, zo vertelt hij in de Sky Sports F1 Podcast met Rachel Brookes. Sterker nog: wat de Brit betreft mag de concurrentie al blij zijn als het lukt in 2024 een bedreiging te vormen voor Red Bull. “Het gaat hel erg lastig worden om Red Bull voor het einde van het seizoen bij te halen”, aldus de oud-Williams coureur. “Het is al een overwinning op zich als ze zich zo weten te verbeteren dat ze in 2024 voor gevaar kunnen zorgen.”

Brookes stelt zelfs dat Mercedes wel in kan lopen op Red Bull in de huidige vorm, maar zij stelt dat we ook nog niet alles van de klassementsaanvoerders hebben gezien. “Het maakt niet uit in hoeverre we denken dat Mercedes tijd heeft gewonnen. Ik denk niet dat Red Bull al heeft laten zien wat er uit de huidige auto te halen is. Dus ja, Mercedes is een beetje ingelopen, maar Red Bull blijft ook ontwikkelen, het is bijna eng dat er nog updates aankomen.”

Hoop voor Mercedes

Zegt de dubbele podiumplaats in Barcelona dan echt helemaal niets, of kan Mercedes er toch op voortbouwen? “Het was een briljant resultaat voor Mercedes en dit zorgt ook voor een morele boost voor het hele team. Iedereen heeft de afgelopen jaren zo hard gewerkt”, zegt Brookes darover. “Het is een springplank naar meer, maar geen springplank voor dit jaar, eerder voor de verdere toekomst.”