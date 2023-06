Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 juni 2023 12:56

Hoewel de vloer van de FW45 van Williams er afgelopen weekend wat eenvoudig uitzag, schroomde Red Bull Racing aan het begin van het jaar er niet voor om een oplossing te kopiëren van de renstal uit Grove. De vloer van de RB19 was in Spanje iets aangepast, zo was er een klein flapje aan de zijkant te zien en hoofd engineer Paul Monagham onthult bij de Italiaanse tak van Motorsport.com dat dit was afgekeken bij Williams.

Veel teams zaten geïnteresseerd te kijken naar de foto's van de RB19 van Sergio Pérez die tijdens de kwalificatie in Monaco werd weggetakeld. Het bood de concurrentie namelijk een inkijkje in de complexe vloer van de RB19, waar hoogstwaarschijnlijk een groot deel van de overmacht wordt gehaald. Toch loopt Adrian Newey voorafgaand aan de races vaak met zijn notitieboekje over de startgrid, om interessante ontwikkelingen van de concurrentie te noteren en als het werkt, over te nemen.

'Wij hebben niet overal de beste oplossing voor'

Tijdens de 'show en tell'-meeting die de FIA elke zondag van het Grand Prix-weekend organiseert, vertelde Monagham. "We kunnen er niet van uitgaan dat we de beste oplossing hebben, op alle gebieden van de eenzitter, als je voor het eerst een nieuwe auto op de baan zet. En als je merkt dat Williams een vloerontwerp introduceerde dat anderen vervolgens kopieerden, dan was dat een teken dat het een voordeel moest opleveren", zo legt hij uit.

Het helpt een beetje

Het ging volgens hem dan ook om de flapjes aan de zijkant van de vloer. "Het werkte niet per se op onze auto, maar we hebben er een paar keer naar gekeken en het bleek dat het een klein voordeel kon opleveren. En toen de oplossing werd gemonteerd, was het resultaat groter dan we eigenlijk hadden gedacht. Het heeft zeker niet de meeste invloed, maar het helpt wel een beetje. Het was een gebied waar we aan werkten, dus het was ook mogelijk om deze oplossing te introduceren", aldus Monagham.