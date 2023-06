Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 juni 2023 11:22 - Laatste update: 11:36

Hoewel er nog geen Red Bull Ford-motor van de testbank is gerold, hebben zich al twee teams gemeld bij Christian Horner voor een deal vanaf 2026. Het Oostenrijkse team heeft sinds het vertrek van Honda een eigen motorfabriek opgezet en vanaf 2026 zal de renstal samen met Ford in zee gaan. Bij de Italiaanse tak van Motorsport.com onthult de teambaas dat er interesse is vanuit andere formaties, om een power unit bij Red Bull Ford af te nemen.

Het project Red Bull Powertrains is op de achtergrond al op volle toeren aan het draaien. Vanaf het nieuwe motorreglement, dat in 2026 van kracht zal zijn, zal de brigade uit Milton Keynes met een motor gaan rondrijden die samen met Ford is ontwikkeld. De nieuwe power unit is gebonden aan het nieuwe reglement dat in 2026 gaat gelden, zo moet de motor minder complex worden en een stuk goedkoper zijn. Voor Audi was dit reglement van doorslaggevend belang om toe te treden als leverancier.

Interesse in power unit

Afgelopen week werd bekend dat Rob Marshall van Red Bull de overstap gaat maken naar McLaren. Horner onthult dat er ook een motordeal is besproken bij die onderhandelingen. "Hij werkt op dit moment bij Red Bull Powertrains, maar hij werkt specifiek aan een aantal projecten. Dus hebben we met McLaren nagedacht over hoe we tot een commerciële overeenkomst konden komen die voor ons allebei redelijk was. In januari gaat hij naar McLaren", zo legt hij uit. "Ons plan is om twee teams te voorzien van motoren, omdat we veel nadruk willen leggen op de afdeling. In ieder geval in het eerste jaar. En die twee teams zullen duidelijk Red Bull-teams zijn."

Tweede geïnteresseerde

Horner vertelt verder niet welk ander team gebruik zou willen gaan maken van de Red Bull Ford-motoren. Toch is het lijstje makkelijk aan te vullen. Mercedes zal uiteraard bij haar eigen motoren blijven en hetzelfde geldt voor Ferrari en Alpine. Aston Martin maakte onlangs bekend dat de renstal Honda als motorpartner binnen heeft gehaald en Sauber wordt op den duur het fabrieksteam van Audi. AlphaTauri zal uiteraard ook met Red Bull Ford rondrijden en dus blijven McLaren, Haas en Williams over.