Jeen Grievink

Zondag 4 juni 2023 21:28 - Laatste update: 21:40

Max Verstappen schoof na afloop van de Grand Prix van Spanje aan bij de persconferentie en zag daar hoe Lewis Hamilton halverwege het mediapraatje zijn zonnebril opzette. De Red Bull-coureur kon het niet laten hier op ludieke wijze op in te haken: "Misschien kunnen we de volgende keer onze helmen opzetten?"

Verstappen kwam op het Circuit de Catalunya met een enorme voorsprong als winnaar over de finish. Achter hem finishten de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell, die respectievelijk de tweede en derde plaats wisten binnen te slepen. De drie podiumfinishers mochten zodoende na afloop plaatsnemen bij de gebruikelijke persconferentie en daar ontstond een hilarische situatie toen Hamilton besloot zijn diepzwarte zonnebril op te zetten. De zevenvoudig wereldkampioen vond het licht in de persruimte nogal fel en besloot zijn UV-werende bril op te zetten om de impact op zijn ogen wat te verminderen. Verstappen haakte er op ludieke wijze op in.

Volgende keer met helm op naar persconferentie?

Terwijl Verstappen een vraag van een journalist probeerde te beantwoorden, zette Hamilton - die naast hem zat - zijn zonnebril op. Verstappen werd er door afgeleid en schoot in de lach. "Hahaha, dat ziet er goed uit", zo zei de Limburger, die zijn lach nog even vervolgde om vervolgens een dolletje te maken. "Misschien kunnen we de volgende keer onze helmen opzetten?", zo zei hij. Zijn opmerking zorgde voor veel lachende gezichten in de zaal en ook Russell en Hamilton zelf konden er kostelijk om lachen. Russell vond het allemaal ook dusdanig hilarisch dat hij besloot met zijn telefoon even een foto te schieten van Hamilton.

Verstappen verwacht meme voor Hamilton

Vervolgens kreeg Hamilton de vraag of zijn contractonderhandelingen met Mercedes impact hebben op zijn focus. "Zoals je vandaag kon zien, worden mijn resultaten er niet door beïnvloed", zo zei hij met een stalen gezicht, met zijn zonnebril nog op. De manier waarop Hamilton de vraag beantwoorde in combinatie met zijn zonnebril, deed Verstappen vermoeden dat er nu een meme in de maak is op het internet. "Je weet dat je nu een meme krijgt he, met hoe je dat zei, met die zonnebril op en dan cool kijken", zo dolde de Nederlander wederom. Het zorgde opnieuw voor lachende gezichten in de persruimte.