Jordy Stuivenberg

Maandag 5 juni 2023 06:55

Lewis Hamilton vond het behoorlijk vervelend dat de Grand Prix van Spanje er voor Lando Norris eigenlijk al na twee bochten opzat. De McLaren-coureur reed de wedstrijd weliswaar uit, maar na de aanvaring tussen de twee Britten reed hij doelloos rond in de achterhoede.

Norris kwalificeerde zich op zaterdag verrassend als derde, maar liet in de aanloop naar de race al weten dat hij geen wonderen verwachtte in de race. Hamilton kwam hem al meteen voorbij, maar bij het ingaan van bocht 2 dacht Norris ruimte te zien om de derde plek te heroveren. Daarbij had hij echter niet gerekend op het gevecht tussen Max Verstappen en Carlos Sainz om plek 1. Zij verloren hierbij wat snelheid, waardoor ook Hamilton van zijn gas moest en Norris tegen hem op reed.

Na het wisselen van zijn voorvleugel reed Norris een kleurloze wedstrijd, die hij afsloot als zeventiende. Hamilton voelde mee met de coureur van McLaren. “Ik voelde een harde tik van achteren”, reageerde hij. “Max en Carlos gingen behoorlijk diep in bocht 1 en zij kwamen terug voor me. Het was heel jammer voor Lando, wat hij deed het gisteren echt geweldig. Het was ook leuk een McLaren op de tweede rij te zien."

Leermoment

“Ik had ‘m vandaag vroeg of laat wel ingehaald, want op racesnelheid waren wij beter. Het is een tegenvallend resultaat voor hem, maar als hij iets geduldiger was geweest, had hij hoger kunnen eindigen. Een leermoment”, zo besluit Hamilton zijn terugblik op het incident. Norris zelf ziet het als pure pech dat juist hij klem kwam te zitten en niet meer kon uitwijken voor Hamilton.

“Ik zag de andere auto niet, omdat de Red Bull voor me zat”, legt hij uit bij Sky Sports F1. “Daarom dacht ik dat we op normale snelheid door bocht 2 zouden gaan, maar alles schoof in elkaar. Dat heb ik verkeerd beoordeeld. Misschien had ik het Lewis moeilijker kunnen maken in de eerste bocht, maar hij ging ervoor en dan was ik waarschijnlijk buiten de baan geraakt. Wellicht was het veiliger geweest als ik van de baan was gegaan.

Klein gat

“Het was gewoon pech. Er was een klein gat aan de binnenkant en opeens moet je harder remmen dan je ooit zou doen in bocht 2. Dat is wat er gebeurde, het is niet anders. Ik denk niet dat het veel invloed heeft gehad op mijn dag. Lewis heeft ook niets verkeerd gedaan. We waren sowieso niet snel genoeg om vandaag punten te scoren. Een lastige middag dus, maar dat hadden we verwacht.”