Jeen Grievink

Zondag 4 juni 2023 18:41 - Laatste update: 18:50

Christian Horner had een ietwat fel interview met Nico Rosberg na afloop van de Spaanse Grand Prix. Laatstgenoemde vond dat Sergio Pérez - zeker in het eerste deel van de wedstrijd - uiterst matig presteerde in vergelijking met Max Verstappen en die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij Horner, die direct counterde.

Direct na afloop van de race op Circuit de Catalunya ging Rosberg, die ook de gridinterviews deed, namens Sky Sports het gesprek aan met Red Bull-teambaas Horner. Rosberg wilde weten wat Horner vond van de race, en met name wat hij vond van de prestaties van Pérez. De Mexicaan begon de Grand Prix vanaf de elfde positie, maar sleepte uiteindelijk nog een vierde plaats uit het vuur. Pérez voldeed hiermee aan de doelstelling van zijn team, die inzette op een vierde of vijfde plaats voor haar 33-jarige coureur. Rosberg vond het echter allemaal wat matig wat de Mexicaan liet zien, zeker als hij de rondetijden vergelijkt met die van Verstappen.

Rosberg vond Pérez matig in vergelijking met Verstappen

Horner verklaarde bij de microfoon dat hij vond dat Pérez een goede race had gereden in Barcelona, maar daar wilde Rosberg nog wel even het fijne van weten. De wereldkampioen van 2016 was immers een andere mening toegedaan. "Je zei net dat hij een goede race heeft gereden, maar ik vond dat het nogal ontbrak aan prestaties, vooral in het begin van de race", zo zei Rosberg, om vervolgens een vergelijking te trekken met Verstappen. "Is dat niet zo? Ik bedoel, in vergelijking met Max waren er enkele ronden met een behoorlijk gat."

Horner sneert naar Rosberg

De opmerkingen en de vraagstelling van Rosberg schoten bij Horner duidelijk in het verkeerde keelgat, want de Britse teambaas verspilde geen tijd en vuurde direct terug. "Jij bent een kritisch soort persoon, nietwaar? Je bent hard voor deze jongens. Nu je zelf uit de auto bent, moet je al die jongens gaan bekritiseren."