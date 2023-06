Lars Leeftink

Zondag 4 juni 2023 18:32 - Laatste update: 18:36

Het goede raceweekend van Mercedes in Barcelona krijgt nog een staartje. Vertegenwoordigers van het team moeten naar de stewards van de FIA komen wegens een overtreding na de race met beide auto's.

De W14 liet zich zien tijdens de Formule 1 Grand Prix van Spanje. De upgrades die in Monaco al werden doorgevoerd, bleken goed te werken in Barcelona. Lewis Hamilton begon vanaf P4, terwijl George Russell vanaf P12 begon. Beide coureurs schoten echter uit de startblokken en zouden in het verloop van de Grand Prix langs Carlos Sainz gaan. Hamilton werd uiteindelijk tweede, terwijl Russell knap derde werd. Het gat met winnaar Max Verstappen was wel flink: meer dan twintig seconden.

Straf?

Na de race heeft Mercedes met beide auto's dus een overtreding gemaakt. Het lijkt te gaan om hetzelfde als in Oostenrijk vorig jaar. Toen was het een assistent/fysio van de coureurs die parc ferme binnen besloot te lopen zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Toen leverde dit een voorwaardelijke boete van 10.000 euro op. Of dat in dit geval ook gaat gelden, is afwachten en zal vooral afhangen van hoe ernstig, lang en overduidelijk de overtreding was.