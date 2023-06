Horner moet lachen om 'gekibbel' Verstappen en engineer: "Net een getrouwd stel"

Jordy Stuivenberg

Zondag 4 juni 2023 18:50 - Laatste update: 19:04

Christian Horner keek lang zorgeloos naar de verrichtingen van Max Verstappen in Barcelona. De Nederlander overschreed echter driemaal de baanlimiet en had daarmee bijna een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek. Horner liet voorzichtig merken dat hij liever had gezien dat Verstappen het daarna wat rustiger aan gedaan had.

Verstappen kwam met een voorsprong van 24 seconden als winnaar over de streep en won de Grand Prix van Spanje dus met overmacht. Toch wilde hij maar wat graag het extra punt voor de snelste ronde mee naar huis nemen. Daarvoor moest hij wat risico nemen, maar zijn engineer Gianpiero Lambiase was bang dat het mis zou gaan. Horner legde bij Sky Sports F1 uit waarom.

“Max en zijn engineer zijn net een oud, getrouwd stel. Het is soms haast of ze ruzie maken over welk tv-programma ze willen kijken. Max had drie strikes, de vierde had hem een tijdstraf opgeleverd. Met een safety car-situatie had dat pijnlijk kunnen worden, dus we wilden dat hij rustiger aan zou doen en binnen de lijnen zou blijven. Maar hij is degene in de auto. Wij geven hem de informatie, maar hij bepaalt wat hij daarmee doet.”

Horner liet vervolgens weten dat hij bij een andere uitkomst wellicht een hartig woordje met Verstappen had gesproken, maar nu vond hij dat niet nodig. Wel gaat de teambaas onderzoeken of het wel de juiste keuze was om op de medium band te starten. “Je leert altijd. De zachte band was misschien de betere keuze voor de openingsfase. Dat moeten we analyseren.”