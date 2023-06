Jeen Grievink

Zondag 4 juni 2023 17:44 - Laatste update: 17:56

Max Verstappen is momenteel niet te stoppen. De tweevoudig wereldkampioen domineert op alle fronten en kwam vanmiddag wederom als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Spanje. Op het internet klinkt niets dan lof voor de Nederlander, die volgens velen op weg is de grootste aller tijden te worden.

Verstappen domineerde het weekend in Spanje van begin tot eind. Hij was de snelste in alle vrije trainingen, pakte pole position tijdens de kwalificatie en de winst tijdens de race. Daarnaast klokte hij de snelste raceronde voor het extra WK-punt én ging hij iedere ronde van de wedstrijd aan de leiding. Alsof dat nog niet genoeg is, kwam Verstappen met een voorsprong van 24(!) seconden op nummer twee Lewis Hamilton over de streep. Een bijzonder indrukwekkend optreden van de man die steeds dichter richting zijn derde wereldkampioenschap kruipt, of beter gezegd: racet. Op Twitter is men laaiend enthousiast. "Hij is gewoon té goed", zo klinkt één van de ontelbare reacties.

Artikel gaat verder onder video

Louter positieve reacties voor Verstappen

"Wie weet welke records hij allemaal gaat breken", zo valt te lezen in een bericht van Rudraksh Kikani op social media. "Verstappen kan misschien Schumacher en Hamilton evenaren qua raceoverwinningen, later in zijn carrière", zo schrijft een ander. "Verstappen... die jongen is een man omringt door kinderen. Verbazingwekkend", zo gaat de loftrompet nog even door. "Je weet dat het een zwaar seizoen is als Mercedes meer dan 20 seconden achter Max Verstappen finisht en dat beschouwt als iets positiefs", zo schrijft weer een ander. Hieronder hebben we een greep uit de reacties op een rij gezet.

I can’t even dislike Verstappen anymore. He’s just too good. He has completely dominated this weekend from start to finish, just like every other weekend. It’s not just the car, it’s the driver. Who knows what all records will he break. Super Super Max. 🦁#SpanishGP 🇪🇸 — Rudraksh Kikani (@KikaniRudraksh) June 4, 2023

Verstappen might reach Schumacher/Hamilton race wins numbers later in his career. He will be at Vettel/Prost numbers by the end of the season. He is unstoppable right now #SpanishGP — Colm Byrne (@dirtybarry51) June 4, 2023

You know it's a rough season when Mercedes being 20+ seconds behind Max Verstappen is viewed as a positive. Verstappen won by 24 seconds and gained 5 seconds after being told to keep it in the white lines lmfao. Absolute domination. #SpanishGP — Anthony Maruwa (@anthonymaruwa) June 4, 2023

Max Verstappen might end up having one of the best season in #FI history. #SpanishGP @redbullracing — GABBY🇰🇪 (@machariamwangii) June 4, 2023

Max Verstappen making Ayrton Senna look like Bruno Senna. #SpanishGP



🐐 — Nath2410_ (@Nath2410_) June 4, 2023

This just isn't funny anymore. How about we say Max Verstappen needs to do 2 laps more than the rest?#SpanishGP — Pim Steenbergh (@Pims_pappadag) June 4, 2023

Is it bad that I almost know the entirety of the Dutch National Anthem thanks to Max Verstappen? #SpanishGP — Matt Connors (@M_Connors50) June 4, 2023

A bit of an action packed #SpanishGP but what a dominate display that was from Max Verstappen#F1 — Scott Richo BAFC (@ScottRicho025) June 4, 2023