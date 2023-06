Jan Bolscher & Remy Ramjiawan

Zondag 4 juni 2023 17:55 - Laatste update: 18:17

Nyck de Vries startte in Spanje vanaf P14 en kwam uiteindelijk op diezelfde plek over de streep. De Nederlander kijkt met gemengde gevoelens terug op de race, want hoewel hij vooral veel posities in de eerste ronde verloor, was de racepace verder wel aanwezig.

Het hele weekend was al te zien dat De Vries in Spanje dichter bij zijn teamgenoot - Yuki Tsunoda - zou gaan staan. Tijdens de kwalificatie had De Vries door zijn twee spins geen vers setje softbanden meer over en dus moest hij genoegen nemen met P14. Tijdens de start van de race verloor de voormalig Formule E-coureur veel posities, daar waar Tsunoda juist een aantal plekken wist te winnen. De Vries houdt een gemengd gevoel over na het weekend in Spanje en legt tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, zijn race uit.

Start niet optimaal

"Ik ben eigenlijk teleurgesteld dat ik in de eerste ronde zoveel plekken had verloren. Iedereen die aan de binnenkant was gestart verloor veel plekken. Degene die aan de buitenkant zaten pakten juist allerlei posities. Ik was op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. Dan heb je ineens drie plekken verloren en rij je in een DRS-trein. Het voelde alsof ik een beetje vast zat", zo blikt de AlphaTauri-coureur terug op de eerste fase van de race.

we did everything we could on track. pic.twitter.com/cYVkohJVoP — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 4, 2023

Opsteker

Uiteindelijk ging De Vries over naar de gele banden en daar kon hij prima mee uit de voeten. "Op de mediumbanden ging het wel iets beter. We hadden een goede snelheid in de laatste stint tot het einde. Dus er zijn wel een aantal goede punten geweest, maar vooral het begin van de race was wat teleurstellend", zo moet hij toegeven. Toch zit De Vries niet in zak en as, want er zijn duidelijke lichtpunten aan te wijzen. "Vanaf het begin van dit weekend waren we eigenlijk direct competitief en ik ben dan ook blij en dankbaar met de job die het team heeft gedaan. We komen namelijk steeds dichter bij de top tien. Ik hoop dat we op dit pad kunnen doorgaan", aldus De Vries.