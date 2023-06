Sainz verklaart dramatische vorm Ferrari: "Hier komen al onze zwakheden naar voren"

Jordy Stuivenberg

Carlos Sainz moest een pijnlijke conclusie trekken na een eveneens pijnlijke thuisrace, die hij afsloot als vijfde. Juist in Barcelona liet de Ferrari het helemaal afweten en kwam het team veel snelheid tekort. Sainz had dik 45 seconden langer nodig om de race uit te rijden dan winnaar Max Verstappen en dat is zeker in de Formule 1 een enorme afstand.

Sainz leek op Spaanse bodem kansrijk in de strijd om het podium en zette zijn Ferrari in de kwalificatie op de tweede plaats neer. Hij was weliswaar bijna een halve seconde langzamer dan Verstappen, de achterstand van de concurrentie was nog groter. In de eerste bocht leek hij het zijn Nederlandse oud-teamgenoot nog moeilijk te kunnen maken, maar daarna zakte hij steeds verder weg.

De voorspelde regen kwam niet en dat was behoorlijk in het nadeel van Ferrari, zo concludeerde Sainz na afloop. De bandenslijtage was naar zijn zin veel te hoog. “Ik heb eigenlijk de hele race op mijn banden moeten letten”, liet hij weten tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. “Op dit circuit slijten de banden altijd snel en het is een zwak punt van onze auto, daarom heb ik helemaal niet kunnen pushen. Al onze zwakheden kwamen hier naar voren.”

Sainz staat na de Grand Prix van Spanje zesde in het wereldkampioenschap. Daarmee staat hij nog wel nipt voor teamgenoot Charles Leclerc, maar George Russell is hem na vandaag voorbij.