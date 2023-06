Remy Ramjiawan

Zondag 4 juni 2023 17:21

George Russell kan zijn geluk niet op na de Grand Prix van Spanje. De Brit wist zichzelf vanaf P12 naar het podium te knokken en is vooral trots op het team. De W14 liep het hele weekend achter de feiten aan, maar op raceday zat de snelheid er wel in.

Niet alleen Russell kent een goede dag voor Mercedes, ook teamgenoot Lewis Hamilton wist namelijk op het podium te verschijnen. Hoewel de W14 vaak in de races beter is dan in de andere sessies, was het verschil zondagmiddag echter wel opvallend. Ferrari en Aston Martin hadden namelijk geen antwoord op de snelheid van Mercedes en dus was de renstal uit Brackley in Spanje het tweede team.

Artikel gaat verder onder video

Beetje verrast

"Ik ben wel een beetje verrast. Het team heeft me een geweldige auto gegeven vandaag. Om vanaf P12 helemaal naar P3 door te stoten, dat is een teken dat het de goede kant op gaat voor mij en het team", zo vertelt een opgetogen Russell aan Nico Rosberg, die de podiuminterviews aan het afnemen was. Vooral de achterkant van de W14 is nog altijd een zorgenkindje, maar Russell erkent dat er een stijgende lijn in zit. "Het voelt wel beter."

'Erg blij om het podium te bereiken'

Tijdens de race moest Mercedes het alleen afleggen tegen Max Verstappen en dus wijst Russell naar het verbeterde pakket. "Je blijft op een gegeven moment stampen en dan hoor je de rondetijden van de Aston Martins en de Ferrari's en wij waren steeds sneller. We weten dat we meer downforce aan de auto hebben aangebracht en we hebben een betere window voor de auto. Dus ik ben erg blij om op het podium te staan", aldus Russell.