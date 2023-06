Vincent Bruins

Zondag 4 juni 2023 13:20

Lewis Hamilton zal de Grand Prix van Spanje aanvangen vanaf de vierde positie. De Mercedes-coureur kwalificeerde zich als vijfde, maar kreeg de promotie naar de tweede rij op de startgrid na straffen voor Pierre Gasly. Hij heeft één doel voor ogen vandaag en dat is winnen.

Hamilton maakte zich vóór de kwalificatie nog zorgen dat hij überhaupt niet in Q3 terecht zou komen, maar tegen verwachting in reed hij netjes de vijfde tijd. Teamgenoot George Russell werd echter geëlimineerd in Q2 en zal de race op Circuit de Barcelona-Catalunya aanvangen vanaf P12.

Woorden terugnemen

"Mijn doel is om op de een of andere manier te winnen," vertelde Hamilton tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Wat interessant is, is dat ik tijdens de kwalificatie dacht: 'Verdomme, gisteren zei ik nog dat ik niet in Q3 of in de top tien zou komen, maar ik moet die woorden terugnemen. Het was een ontzettend goede sessie en het is enorm bemoedigend voor ons om competitief te zijn. Ik kon niet geloven dat ik op een gegeven moment voor de top drie aan het vechten was."

Niet alleen de upgrades

"Het ligt niet alleen aan de upgrades," verklaart de 38-jarige Brit. "Volgens mij was het vooral goede engineering. Ik denk dat we het ontzettend goed hebben gedaan met de afstelling. Die was echt perfect. Onze timing, het hele proces, wanneer we de baan op gingen... De jongens waren daarin foutloos. De monteurs hebben zoals altijd ongelooflijk goed werk verricht in de garage. Ik denk dat het een combinatie van dat alles is."