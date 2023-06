Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 juni 2023 18:31

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is het Grand Prix-weekend in Spanje goed begonnen. Niet alleen was de leider in het klassement de snelste man tijdens de eerste training, ook tijdens de tweede oefensessie kopte Verstappen de tijdenlijst. Veel teams hebben updates meegenomen, maar voorlopig hoeft Verstappen niet naar de concurrentie te kijken.

Bijna alle teams hebben in meer of mindere mate updates meegenomen naar Spanje. Tijdens de eerste sessie was er dan ook veel van de zogeheten 'flow-vis'-verf te bespeuren op diverse wagens. Ook Red Bull heeft nieuwe onderdelen meegenomen, maar voorlopig is de RB19 nog steeds de snelste bolide. Al had teamgenoot Sergio Pérez iets meer moeite om in het ritme te komen. De Mexicaan kwam tijdens de eerste training als tweede op het bord te staan, in de tweede training moest hij genoegen nemen met plek vier.

Artikel gaat verder onder video

Positief verrast

Vanaf dit seizoen is de chicane op het einde van het Circuit de Barcelona-Catalunya verdwenen en de nieuwe lay-out bevalt Verstappen wel. "Ja het is een stuk leuker om te rijden nu. Formule 1 auto’s voelen over het algemeen beter aan op hoge snelheid dus voor mij zijn de laatste twee bochten veel leuker om te rijden. Ik probeerde ook even wat andere auto's te volgen en dat voelde eigenlijk ook best oké. Dus ik ben best wel positief verrast door de inhaalmogelijkheden", zo legt de tweevoudig kampioen uit.

'Hoef niet naar rondetijden van anderen te kijken'

Verstappen moest tijdens de eerste vrije training in Monaco nog veel laten sleutelen aan zijn bolide om de juiste afstelling te krijgen, daar had hij op de vrijdag in Spanje geen last van. "Ik voelde me eigenlijk best wel comfortabel in de auto, ook met het oog op het bandenmanagment. Ik hoef dan ook niet naar de rondetijden van anderen te kijken", zo legt hij uit. Bij het uitkomen van de laatste bocht hebben coureurs geklaagd over gestuiter en ook Verstappen onderschrijft die kritiek, al is het in zijn ogen geen groot probleem. "De hobbels zijn niet al te erg. Ze hebben een aantal jaren geleden de boel opnieuw geasfalteerd en het is redelijk", aldus Verstappen.