Sergio Pérez heeft, naar eigen zeggen, een prima vrijdag in Barcelona achter de rug. De Mexicaan blikt terug op een dag waarin er veel data is verzameld, al ziet hij nog wel wat werk voor de boeg qua kwalificatie, maar ook op het gebied van de bandenmanagment voor de race op zondag.

Ronde acht van het wereldkampioenschap speelt zich dit weekend af in Spanje. Op een iets andere lay-out dan normaal zijn de coureurs van start gegaan op vrijdag. Flink wat teams updates meegenomen en dus werd er op het circuit in Barcelona volop getest. Toch moet er ook worden voorbereid op de race van zondag, want de laatste chicane is verdwenen en de coureurs komen met de nieuwe lay-out harder het rechte stuk opgereden.

Veel data verzameld

"In Barcelona proberen we altijd wel een aantal nieuwe onderdelen uit. Het is namelijk het meest representatieve circuit van de kalender. Als je het hier bij elkaar kan brengen, dan lukt het verder in het seizoen ook wel", zo legt Pérez uit over de eerste twee trainingen. Ondanks een P2 in de eerste sessie en een P4 tijdens de tweede training, blikt hij toch tevreden terug: "Het was een goede dag en we hebben weer veel data verzameld."

'Zwaar voor mijn nek'

De chicane is verdwenen en dat betekent niet alleen meer druk op de linker voorband, ook gaan de coureurs dat voelen in hun nek. "Het is best zwaar voor mijn nek, maar het was natuurlijk maar een korte dag. Op zondag gaan we wel een paar coureurs zien die last van hun nek gaan krijgen, want dat is wel iets verraderlijker", zo voorspelt de Red Bull-coureur. "Maar al met al genoeg positieve punten voor vandaag en we gaan moeten nog een extra versnelling vinden in de kwalificatie, maar ook de banden voor de longruns moeten we nog volledig gaan begrijpen."