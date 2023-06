Jeen Grievink

Vrijdag 2 juni 2023 18:00 - Laatste update: 18:21

Max Verstappen heeft ook de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje als snelste weten af te sluiten. Met een ronde van 1:13.907 was hij ruim anderhalf tiende sneller dan concurrent Fernando Alonso. De derde tijd was er verrassend voor Nico Hülkenberg. Nyck de Vries versloeg wederom teamgenoot Yuki Tsunoda.

De tweede oefensessie van vandaag ging - net als de eerste vrije training - van start onder droge, maar bewolkte omstandigheden. Wederom was het Alonso die zich als één van de eersten op de baan liet zien voor zijn thuispubliek. Sommige coureurs hadden het zichtbaar moeilijk met hun auto. Dat gold onder meer voor Russell, die eerste klaagde over het stuiteren van zijn auto en daarna een keer wijd ging. In de beginfase was het opnieuw Verstappen die direct de toon zette. Op de medium band ging hij naar een 1:14.968 en hiermee was hij sneller dan de eerste runs die de Ferrari's deden op een compound zachter. De Vries was ook - net als in de eerste vrije training - goed bezig. De Nederlander noteerde in de beginfase de zesde tijd, voor teamgenoot Tsunoda.

Verstappen countert snelle runs Ferrari met gemak

Ferrari probeerde het even later nogmaals op een verse set van de rode band. En met succes, want zowel Leclerc als Sainz gingen ruimschoots aan Verstappen voorbij, die zijn tijd echter op de mediums had neergezet. Reden genoeg dus voor Red Bull om ook de zachtste band eens onder de RB19 van de Nederlander te schroeven. Verstappen wist direct een passend antwoord af te leveren richting de Ferrari's, want de tweevoudig wereldkampioen liet een 1:13.907 noteren, ruim drie tienden sneller dan de concurrentie. Ook Hülkenberg en Ocon wisten de tijden van de Scuderia te pareren. De Haas-coureur ging naar de tweede tijd, Ocon naar de derde.

Mercedes worstelt, Alonso komt dichterbij aan Verstappen

Vervolgens was het de beurt aan Mercedes om te laten zien wat ze waard zijn op de zachtste band. Hamilton, tot dat moment slechts achttiende, reed een indrukwekkende paarse eerste sector, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met slechts een sprong richting de achtste plaats. Russell was iets sneller, maar kwam ook niet verder dan de zesde tijd, op bijna een halve seconde van Verstappen. Alonso kwam wel dichtbij. Hij moest anderhalf tiende toegeven op Verstappen en ging naar de tweede tijd in zijn Aston Martin.

Verstappen snelste in tweede vrije training in Spanje

In het tweede gedeelte van de tweede vrije training, gingen de teams over van de snelle runs naar de long runs en ook daar voerde Verstappen de boventoon. Hij bleef zeer constante rondetijden rijden op zijn band. Uiteindelijk sloot hij de training met zijn tijd van 1:13.907 af als snelste, gevold door Alonso op ruim anderhalf tiende en verrassend Hülkenberg op plek drie. De top tien werd vervolgens compleet gemaakt door Pérez, Ocon, Leclerc, Sainz, Russell, Bottas en Gasly. De Vries werd zestiende, maar was wederom sneller dan zijn teamgenoot.