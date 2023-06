Jeen Grievink

Vrijdag 2 juni 2023 13:10 - Laatste update: 13:15

Max Verstappen heeft in aanloop naar het raceweekend in Spanje gereageerd op het plotselinge vertrek van Rob Marshall bij Red Bull Racing. De Chief Engineering Officer heeft zijn taken inmiddels neergelegd bij de Oostenrijkse renstal en gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij McLaren. Verstappen begrijpt de overstap wel.

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel toen Marshall bij het management van Red Bull Racing zijn vertrek kenbaar maakte. De 55-jarige Brit was al sinds 2006 in dienst van de Oostenrijkse renstal en speelde toen als Chief Designer een belangrijke rol tijdens de gewonnen wereldkampioenschappen tussen 2010 en 2013. Enkele jaren geleden kreeg hij de functie als Chief Engineering Officer toegewezen. Nu legt hij deze taken echter neer om aan de slag te gaan bij McLaren. Het team uit Woking wist hem met een mooi aanbod te verleiden om vanaf 2024 terug te keren in zijn vertrouwde rol als Chief Designer. Verstappen snapt de keuze van Marshall wel.

Verstappen over vertrek Marshall

In aanloop naar het raceweekend in Montmélo, reageert Verstappen tegenover Viaplay op het plotselinge vertrek van kopstuk Marshall. Of het Red Bull pijn gaat doen, vindt hij moeilijk te zeggen. "Hij zat sowieso meer op de toekomstige projecten al, zeg maar 2026, dus ik vind het lastig inschatten hoeveel dat uit zal maken", zo vertelt Verstappen op Circuit de Catalunya. Volgens de Limburger heeft het op korte termijn in ieder geval niet zoveel effect. "Iedereen die te maken heeft met deze generatie auto's, die zijn er nog altijd (bij Red Bull, red.)."

Nog even goed geld verdienen

Dat Marshall naar McLaren vertrekt, kan Verstappen - in ieder geval vanuit financieel oogpunt - wel begrijpen. "Als iemand zo'n bod krijgt, dan snap ik natuurlijk wel dat ie overstapt. En ja, hij is natuurlijk ook al volgens mij in de 50, dus een paar jaar goed verdienen... Dat snap ik natuurlijk wel", aldus de tweevoudig wereldkampioen.