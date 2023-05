Jordy Stuivenberg

Woensdag 31 mei 2023 17:55

Sebastian Vettel gaat een nieuw avontuur aan en verruilt het asfalt van het circuit voor het ruime sop. De Duitser investeert in het SailGP-team van Duitsland en zou zich actief gaan bemoeien met het aansturen van het team.

SailGP is een internationale zeilcompetitie, waarin gevaren wordt met de zeer snelle F50-catamarans. Die kosten per stuk zo’n 3,75 miljoen euro. Zowel qua snelheid als kosten zou je het dus kunnen omschrijven als de Formule 1 van de zeilwereld. Duitsland had nog geen eigen team, maar mede dankzij Vettel gaan onze oosterburen nu ook van start in het vierde seizoen.

Vettel slaat de handen ineen met Erik Heil, tweevoudig winnaar van de bronzen medaille op de Olympische Spelen. Vettel investeert in het team, dat eigendom is van Thomas Riedal, Heil zal ook daadwerkelijk op de boot gaan varen. We kennen allemaal het gezegde ‘de beste stuurlui staan aan wal’ en dat lijkt ook hier van toepassing, want Vettel gaat zich actief bezighouden met het management en de prestaties van het team.

Veel overeenkomsten met F1

“Ik zie veel potentie in SailGP, dat aan het vierde seizoen begint en nu voor het eerst een Duits team heeft”, vertelde Vettel. “Er zijn veel overeenkomsten tussen de zeilsport en Formule 1. De boten zijn fascinerend en de snelheid op het water ligt enorm hoog. De races zijn ontzettend spannend en ik ben blij dat ik die van dichtbij kan volgen met ons team van jonge, gemotiveerde zeilers. Daarnaast maakt SailGP niet alleen gebruik van wind, maar wil het ook een nieuwe standaard zetten voor duurzaamheid in de sportwereld.”