Na het dramatische weekend in Monaco, wil Sergio Pérez in Spanje weer voor de overwinning gaan. De Mexicaan trekt het boetekleed aan voor het resultaat in Monte Carlo en moet, naar eigen zeggen, consistenter zijn om teamgenoot Max Verstappen het echt moeilijk te gaan maken.

Pérez reist naar Barcelona af met een achterstand van 39 punten op teamgenoot Verstappen. De 33-jarige Checo kon in Azerbeidzjan zijn geluk niet op, door tweemaal in dat weekend te winnen. In Miami kon hij de opkomende Verstappen niet van zich afhouden en in Monaco vergooide de Mexicaan zijn kwalificatie en op het krappe baantje in Monte Carlo wist hij niet verder te komen dan een P17.

Monaco was een ramp

In het persbericht van Red Bull Racing blikt Pérez vooruit op de race in Barcelona en kijkt hij nog even kort terug naar Monte Carlo. "Monaco was een ramp voor mij. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Dus dit weekend gaat het erom opnieuw te beginnen en ervoor te zorgen dat we weer voldoen aan de hoge eisen die we het hele seizoen hebben gesteld", zo stelt hij. Niet alleen is hij in zichzelf teleurgesteld over de prestatie in Monaco, ook het team heeft hij in zijn ogen in de steek gelaten. "Ik wil mijn team terugbetalen voor al hun harde werk met een goed resultaat in Barcelona."

'Dit circuit moet ons liggen'

Het Formule 1-circus keert naar één van de meest bereden circuits terug dit weekend. Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat niet alleen sinds 1991 op de Formule 1-kalender, ook is het circuit in de recente geschiedenis vaak gebruikt voor de testdagen. De RB19 gaat voorlopig op elk circuit hard en Pérez weet dat als er niets geks gebeurd, dat hij dan een kans op de zege heeft. "We weten dat we op de juiste dag de snelste auto hebben en dit circuit zou ons moeten liggen, ik moet er alleen voor zorgen dat ik van start tot finish een perfect weekend heb", zo luidt de doelstelling.