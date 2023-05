Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 15:33 - Laatste update: 16:01

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen blikt vooruit op de race in Barcelona. De Nederlander heeft logischerwijs goede herinneringen aan de Grand Prix van Spanje, het is immers de eerste wedstrijd die Verstappen wist te winnen. Voor de editie van 2023 is er hier en daar wat aan de baan veranderd en ook het weer kan nog een rol spelen.

Het raceweekend in Monaco zit er nog maar net op, maar de koningsklasse maakt zich alweer op de voor de Grand Prix van Spanje. In de strijd om de wereldtitel heeft Verstappen goede zaken gedaan in Monte Carlo. Hij wist zijn voorsprong te vergroten naar 39 punten en dat had ook vooral te maken met de eindklassering van teamgenoot Sergio Pérez, die niet verder wist te komen dan P17.

'Fijne plek om te zijn'

Op Verstappen.com gaat de Nederlander in op zijn kansen voor het weekend. "Natuurlijk heb ik geweldige herinneringen aan dit circuit, vooral aan mijn eerste Formule 1-winst daar. Behalve het circuit, is Barcelona zelf ook een geweldige stad. Ik geniet van dit weekend, het is een fijne plek om te zijn", zo opent de tweevoudig kampioen. Verstappen wist de race in 2016 te winnen, maar ook de editie van 2022 werd uiteindelijk prooi voor de 25-jarige Red Bull-coureur.

Nieuwe lay-out

De laatste sector van het Circuit de Barcelona-Catalunya is voor de Formule 1 aangepast. Zo is ervoor gekozen om niet meer de chicane te gebruiken voor het opgaan van het rechte stuk en daardoor kunnen de coureurs de bochten met een veel hogere snelheid aanvangen. "Ik kijk uit naar het circuit die we allemaal zo goed kennen. Ik ben ook benieuwd naar de nieuwe lay-out voor de laatste twee bochten", zo heeft Verstappen er zin in. De weersvoorspellingen hebben het over een druppeltje regen voor het komende weekend, maar Verstappen vindt een strak heldere blauwe lucht ook prima. "Hopelijk hebben we ook mooi weer", aldus Verstappen.