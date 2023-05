Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 15:02 - Laatste update: 15:09

De cijfers van de F1 Power Rankings zijn binnen en daarin moet Max Verstappen de eerste plek delen met Esteban Ocon. Beide heren ontvingen een 9.8 voor hun optredens tijdens het Grand Prix weekend in Monaco en vooral de kwalificatie wordt bij het duo geroemd. Fernando Alonso, die ook wist op te vallen, kwam niet verder dan de derde plek, met een 9.2.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Grand Prix van Monaco

De race op zondag begon onder droge omstandigheden en rond ronde vijftig begonnen er toch wat druppels te vallen. Maar dat Verstappen zijn hoofd koel wist te houden tijdens de race, dat is niet waardoor hij zijn cijfer heeft verdiend. Dat ligt vooral aan de derde sector tijdens de kwalificatie. Daar boog de Nederlander een achterstand van bijna twee tienden om in een voorsprong van 84 duizendsten. Ocon viel ook op in de kwalificatie, want hij wist de vierde tijd te rijden, maar door het terugzetten van Charles Leclerc, sprong hij naar de derde plek.

Ook Alonso wordt geprezen voor zijn weekend in Monte Carlo, al kon de Spanjaard geen echte aanval op de overwinning doen. Voor zijn verrichtingen deelt de jury een 9.2 uit. Lewis Hamilton bezet de vierde plek met een 8.4 en Lando Norris sluit de top vijf af met een 8.0. Daardoor leidt Alonso nog altijd het klassement, Verstappen staat op de tweede plek en Hamilton bezet P3.