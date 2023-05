Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Monaco

Lars Leeftink

Zondag 28 mei 2023 13:32

Om 15:00 uur start de zesde race van het seizoen, de iconische Formule 1 Grand Prix van Monaco. De FIA heeft vlak voor de race de definitieve startopstelling voor de race bekendgemaakt. Ten opzichte van de uitslag tijdens de kwalificatie zijn er een paar wijzigingen.

Het zal niemand verbazen dat Max Verstappen, die gisteren de kwalificatie won, vanaf P1 gaat starten. Het is voor het eerst in zijn carrière dat de Nederlander vanaf P1 aan de race in Monaco gaat beginnen. Hij krijgt Fernando Alonso naast zich op de eerste startrij. Achter het duo vormen Esteban Ocon en Carlos Sainz de tweede startrij. Lewis Hamilton maakt de top vijf af, met Charles Leclerc vanaf P6 naast hem op de derde startrij. De Monegask eindigde op P3 tijdens de kwalificatie, maar kreeg een gridstraf van drie plekken. De top tien wordt afgemaakt door Pierre Gasly, George Russell, Yuki Tsunoda en Lando Norris.

De rest van de grid

Dan naar het tweede gedeelte van de startgrid voor de Grand Prix van Monaco. Nyck de Vries zat in de buurt van de top tien, maar moest het zaterdag uiteindelijk doen met P12. Dit is ook waar hij de race gaat beginnen, met Oscar Piastri naast hem vanaf P11. Achter de Vries staan Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu en Sergio Pérez. Zeker voor de Mexicaan wordt het dus een inhaalrace om de schade ten opzichte van Verstappen te beperken. Hij zal dit dan wel moeten doen op een circuit waar het lastig is om in te halen.