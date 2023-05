Lars Leeftink

Zaterdag 27 mei 2023 17:24

Max Verstappen kreeg het voor elkaar na een spectaculaire kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Na een chaotische Q3 versloeg hij nipt Fernando Alonso en Charles Leclerc. De Nederlander is blij met het resultaat.

Na afloop van de kwalificatie liet Verstappen weten opgelucht te zijn. "Ik ben erg blij. We wisten dat het vandaag voor ons een lastig verhaal zou worden om alles bij elkaar te krijgen Gisteren kende we niet de beste start (eerste vrije training), maar we gingen gewoon door en werden steeds beter. Dan moet je in de kwalificatie vervolgens voluit proberen te gaan en alles riskeren. Mijn eerste sector was niet ideaal, in de eerste bocht was ik wat voorzichtig. Toen wist ik dat ik een achterstand had en gaf ik alles. Uiteindelijk erg blij dat ik pole position heb veroverd."

Artikel gaat verder onder video

Zondag

Voor morgen hoopt Verstappen vooral een goede start te hebben en daarna alle chaos te ontlopen. "We moeten een goede start hebben. Ik denk dat er in Monaco veel dingen kunnen gebeuren. Een safety car, regen, noem het allemaal maar op. We moeten het gewoon clean en rustig houden."