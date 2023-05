Remy Ramjiawan

Zaterdag 27 mei 2023 17:36

De 41-jarige Fernando Alonso wist vriend en vijand te verbazen in Monaco door uiteindelijk de tweede tijd te rijden. De Spanjaard kwam uiteindelijk slechts 84 duizendsten tekort op de tijd van polesitter Max Verstappen en dicht zichzelf goede kansen toe in de race, maar daarvoor moet hij gaan toeslaan bij start.

De kwalificatie in Monaco was er eentje om de vingers bij af te likken. In Q3 was het duidelijk dat dit weleens het weekend van Aston Martin kon gaan worden. Alonso zat constant op de tijden van Verstappen en de Spaanse tweevoudig kampioen had de voorlopige pole position in handen. Toch was het uiteindelijk Verstappen die er met de snelste tijd vandoor ging, want niemand kon de 1:11.365 van de Nederlander verbeteren.

Artikel gaat verder onder video

'Pole position is alles hier in Monaco'

Hoewel Alonso graag de pole tijd had vast willen houden, moet hij erkennen dat Verstappen zaterdag simpelweg wat sneller was. "Ik voel me goed, natuurlijk betekent pole position hier in Monaco alles, maar Max was gewoon een beetje sneller en dat is wel jammer", zo hoopte hij zelf zijn 23e pole position te kunnen bijschrijven. Ondanks dat dat niet is gebeurd, zijn er genoeg kansen vanaf P2. "Toch is de eerste startrij hier voor ons wel een geweldige prestatie. Zoals je zegt, onze laatste sector is echt ons zwakste punt hier. Laten we kijken wat we morgen kunnen doen qua strategie, ook het weer kan een invloed spelen. Maar wij gaan er alles aan doen om de winst te pakken", zo luidt de doelstelling.

Verstappen heeft dit seizoen niet altijd de beste starts gehad en dat weet Alonso ook. "Het is best een korte run naar de eerste bocht toe, maar inderdaad, wij hebben doorgaans wel een goede start dit jaar. Max is wat inconsistent met de starts dit seizoen, dus hopelijk heeft hij morgen weer een slechte", zo knipoogt Alonso.