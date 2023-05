Hoe laat begint de Grand Prix van Monaco?

Lars Leeftink

Zondag 28 mei 2023 08:04

De Grand Prix van Monaco staat zondag op het programma. Het is officieel de 69ste Grand Prix, maar toch ook al de 80ste officiële race in het op één na kleinste land van de wereld. De vraag is welke coureur er zondag de historische Grand Prix aan zijn lijst met overwinningen toe kan voegen. Hoe laat begint zondag de race in Monaco?

Op vrijdag was Verstappen met Red Bull nog zoekende naar de juiste balans. Zeker tijdens de eerste vrije training, die de Nederlander op P5 eindigde, was het duidelijk merkbaar dat de tweevoudig wereldkampioen niet tevreden was. Carlos Sainz sloot die sessie af op P1. Tijdens de tweede vrije training op vrijdag en de derde vrije training op zaterdag was het echter Verstappen die op P1 eindigde. Daardoor ging hij met vertrouwen richting de kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Kwalificatie

Verstappen moest echter wel alles uit zijn RB19 en zichzelf halen om op zaterdagmiddag pole position te veroveren. Dit deed hij uiteindelijk met 0.084 seconden voorsprong op Fernando Alonso na een spectaculaire kwalificatie. Charles Leclerc werd derde, maar kreeg een gridstraf van drie plekken vanwege het hinderen van Lando Norris. Daardoor start Esteban Ocon knap vanaf P3. Nyck de Vries kwam op P12 terecht.

Zondag

De Grand Prix van Monaco begint op een in Europa klassieke tijd: 15:00 uur. Voor nu is er voor zondag wel wat kans op regen, maar het hele weekend heeft de zon al weten te domineren. Of dit zondagmiddag ook het geval zal zijn, is afwachten. De race is vanaf 15:00 uur te zien op Viaplay en via F1 TV.