Lars Leeftink

Zaterdag 27 mei 2023 15:39 - Laatste update: 15:40

Nadat er vrijdag al flink wat coureurs besloten motoronderdelen te vervangen, zijn er op zaterdag volgens de FIA nog eens vijf coureurs geweest die hun team zagen ingrijpen richting de belangrijke kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco.

Vooral Valtteri Bottas is flink aan de beurt. De Fin ziet zijn team, Alfa Romeo, de turbocharger en MGU-H vervangen. Omdat het in beide gevallen gaat om het tweede onderdeel en de eerste keer dat er vervanging noodzakelijk is, komt er geen gridstraf. Ook Bottas zijn Exhaust System is vervangen, wat voor de tweede keer is dit seizoen. Ondanks dat hij nu al aan zijn derde zit, hoeft hij ook hier geen gridstraf voor te incasseren. Er zijn namelijk acht Exhaust Systems toegestaan zonder straf.

Andere coureurs

Voor vier andere coureurs was het in de overgang van vrijdag op zaterdag ook raak. Ferrari voelde zich genoodzaakt om de Exhaust System van Charles Leclerc en Carlos Sainz te vervangen. Ook voor hun is het pas het derde onderdeel, waardoor er geen gridstraf volgt. Hetzelfde geldt voor Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, die ook hun Exhaust System voor de twee keer vervangen zien worden.