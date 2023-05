Red Bull kent wisselvallige vrijdag: "Wordt lastig voor ze hier te domineren"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 27 mei 2023 11:18

Er is werk aan de winkel voor Max Verstappen. De Nederlander werd met verschillende afstellingen de baan op gestuurd in de eerste vrije training, maar was daar heel ontevreden over. In VT2 was de Red Bull-coureur wel de snelste, maar hij weet zelf als geen ander dat het beter moet. GPFans-reporter Jan Bolscher is op locatie in Monaco en zag vooral dat de Ferrari's behoorlijk in de buurt kwamen.

De zaterdag is misschien wel dé dag als het gaat om de Grand Prix van Monaco. Inhalen is er schier onmogelijk, dus elke plek winst in de kwalificatie is er één. Het haalde in het verleden weleens het slechtste in coureurs naar boven, zoals bij Michael Schumacher, die in 2006 zijn Ferrari midden op de baan parkeerde en de sessie zo stil liet leggen.

De grootste uitdagers

GPFans-reporter Bolscher ziet in Ferrari en Aston Martin de grootste uitdagers van Verstappen en denkt zelfs dat Fernando Alonso weleens beslag kan leggen op de tweede startplek. "Ik denk dat het voor Red Bull lastig wordt om hier te domineren", zegt Bolscher in de nieuwe GPFans News-video op YouTube. "Het is het eerste high downforce-circuit, dus het is voor iedereen passen en meten. Als Max een foutloze en probleemloze kwalificatie heeft, dan verwacht ik wel dat hij er met de pole vandoor gaat.

"Ferrari en Aston Martin zitten wel dichterbij dan in vorige races, maar daar heb je hier niet veel aan, omdat inhalen vrij lastig is. Als je echt iets wilt, dan moet je er voor staan op zaterdag", aldus Bolscher, die nog veel meer te vertellen had. Bekijk daarvoor de volledige GPFans News-video hieronder.