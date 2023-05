Honda vergeeft Alonso uitspraak over GP2-motor en wil best met hem werken

Jordy Stuivenberg

Honda is de nieuwe motorleverancier van Aston Martin en dat zou zomaar kunnen betekenen dat de Japanners opnieuw moeten samenwerken met Fernando Alonso. Ondanks de negatieve uitspraken van de Spanjaard over Honda's V6 heeft de fabrikant daar niets op tegen.

Je zou het door de huidige successen van Red Bull bijna vergeten, maar de terugkeer van Honda in de Formule 1 was alles behalve probleemloos. Fernando Alonso had hoge verwachtingen toen hij Ferrari inwisselde voor McLaren, maar kwam mede door de Honda-krachtbron bedrogen uit. De tweevoudig wereldkampioen werd met het raceweekend chagrijniger, tot het tot een uitbarsting kwam en hij de Honda in 2015 vergeleek met een GP2-motor.

Alonso heeft een meerjarig contract bij Aston Martin en stond dit jaar vier keer op het podium in vijf races, dus hij lijkt het racen nog zeker niet verleerd. Een reünie tussen Alonso en Honda in 2026 valt dus niet uit te sluiten, maar Honda Racing-topman Koji Watanabe haalde alle kou meteen uit de lucht. "De keuze van de rijders is volledig aan het team", vertelde hij bij de persconferentie. "Dat is niet iets waar wij als motorleverancier een beslissing in nemen. Fernando is een groot coureur, iemand die we respecteren. We hebben er geen bezwaar tegen om meer met hem te werken."

Ook Aston Martin Performance Technologies-baas Martin Whitmarsh ging in op de samenwerking met Honda en Alonso. "Alonso doet geweldig werk voor het team. Ik heb een tijdje geleden met hem besproken welke kant we op willen als team. Als hij zo fit en snel is als nu, dan zou het geweldig zijn om hem in 2026 nog in de auto te hebben, maar ik denk niet dat hij al zo ver vooruit heeft gedacht."