Eigenlijk zouden we dit weekend racen in Imola, maar wegens de treurige overstromingen in het gebied van Emilia-Romagna ging er deze week een streep door de Grand Prix. Protestgroep Extinction Rebellion heeft nu echter van zich laten horen na de afgelasting en zij nemen vooral de media de maat.

Eerder deze maand viel er binnen een korte periode een hoeveelheid regen die normaliter per maand valt. De wateroverlast heeft voor een hoop problemen gezorgd waarbij helaas twee mensen zijn omgekomen. Met name het gebied tussen Bologna en Ravenna werd zwaar getroffen. Volgens lokale media moesten ruim 5000 inwoners geëvacueerd worden. Daarnaast zaten veel inwoners zonder elektriciteit, gas en water en zijn ook een aantal spoorwegverbindingen en wegen afgesloten. Vanaf dinsdag was er code rood in het bied en stapelde de ellende zich op.

Afgelasting

Woensdag hakte de Formule 1 na alle nare berichten rondom de omstandigheden in het gebied nét voor het weekend in Imola een knoop door en werd er besloten dat het niet veilig zou zijn om het hele circus te laten neerstrijken in het getroffen gebied. Emilia-Romagna, de bewuste plek in Noord-Italië, werd daarvoor al enkele dagen geteisterd door bizar noodweer, waardoor veel plekken overstroomd zijn en er in verschillende gebieden evacuaties gedaan zijn. Om die redenen besloot men de hele boel af te blazen en het Formule 1-circus niet neer te laten strijken in het noodgebied. Inmiddels hebben de verschrikkelijke omstandigheden in het gebied al minstens veertien mensen het leven gekost.

Boze Tweet

De afgelasting van de race verscheen daarom ook groot in de media, maar daar is Extinction Rebellion het niet mee eens, zo blijkt uit een Tweet van het officiële account van de groep die ook al eens tijdens de race op Silverstone in 2020 in actie kwam om aandacht te vragen voor het milieu. "Terwijl veel mensen hun hart gebroken is door de hoge koolstof en hoge winst, @Formule 1 race afgelasting, zouden de grote media zich niet moeten focussen op de dood van zeker negen mensen en de duizenden dakloos geraakte mensen die naar meerdere landen geëvacueerd zijn?", vraagt men zich hardop af.