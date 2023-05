Redactie

Vrijdag 19 mei 2023 16:09

Daar waar Max Verstappen tijdens het geannuleerde raceweekend in Imola op de simulator zal kruipen om aanstaande zondag een virtuele race op de baan te gaan rijden, is vriendin Kelly Piquet vrijdag terug te vinden op de rode loper tijdens het Cannes Film Festival.

In eerste instantie stond dit weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar dat evenement is geannuleerd, nadat het gebied door extreem weer is geteisterd. Het betekent dat dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet 23, maar 22 races zullen gaan plaatsvinden. Verstappen is vaak in zijn simulator terug te vinden en dit weekend zal hij ter vervanging een virtuele race op Imola racen en uitkomen voor zijn renstal in de virtuele wereld, Team Redline.

Cannes Film Festival

Voor vriendin Piquet staat er dit weekend een uitstapje naar het Franse Cannes gepland. De 34-jarige Braziliaanse zal namelijk tussen de beroemdheden te vinden zijn op de 76e editie van het Cannes Film Festival. Op vrijdag verscheen de vriendin van Verstappen al op de rode loper en daar deelt zij dan ook de foto's van. Het festival is dinsdagavond officieel afgetrapt en één van de opvallendste gezichten was toch wel de terugkeer van Johnny Depp. Maar niet alleen Depp is aanwezig, ook Brie Larson, Uma Thurman, Elle Fanning en Helen Mirre zullen onder anderen te zien zijn.