Goed nieuws voor fans met tickets Imola: organisatie stort geld terug

Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 13:50 - Laatste update: 16:11

Formule 1-fans met tickets voor de afgelaste Grand Prix van Emilia-Romagna kunnen hun geld terugvragen, zo heeft de organisatie laten weten. De race kan niet doorgaan na hevige regenval in de regio, die ook een deel van het circuit onder water zette.

In de loop van dinsdag werd duidelijk dat het gebied rondom het circuit niet langer veilig was, waarna iedereen werd geëvacueerd. In de nacht die daarop volgde viel er nog veel meer regen en daarom werd woensdag besloten dat de Grand Prix niet door zou gaan. Zo zouden de hulpdiensten zich volledig kunnen focussen op noodhulp. Daarop rees de vraag wat er zou gebeuren met alle verkochte kaarten.

De organisatie heeft daarover gelukkig snel meer duidelijkheid gegeven, om eventuele zorgen meteen de kop in te drukken. Iedereen krijgt zijn geld terug of kan ervoor kiezen om het ticket om te zetten naar volgend jaar. “Iedereen die zijn kaarten heeft gekocht via de officiële kanalen en ticketone.it krijgt de kans om zijn kaarten om te laten zetten of het aankoopbedrag terug te laten storten”, zo is te lezen op de website van het circuit. “Gezien de aanhoudende noodtoestand in de regio zullen we later per e-mail laten weten waar, wanneer en hoe dit precies georganiseerd wordt. Verdere berichtgeving hierover volgt de komende dagen via ACI Sport, een bedrijf van de Automobile Club of Italy.”

Ook onze klanten die kaartjes hebben gekocht via de ticketshop van GPFans, zullen hun geld terugkrijgen.