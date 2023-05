Sebastian Vettel slaat stoeltje in Formule E resoluut af

Jordy Stuivenberg

Sebastian Vettel is gestopt als Formule 1-coureur, maar dat maakt hem des te gewilder door teambazen uit andere klasse’s. Als Vettel had gewild, dan lag er voor 2023 zelfs een Formule E-contract voor hem klaar.

Vettel hield zich de afgelopen jaren steeds meer bezig met de impact van autosport op het milieu. Een overstap naar de Formule E leek dus niet zo vergezocht, ware het niet dat de Duitser zich in het verleden uitsprak tegen de elektrische raceklasse. Die zou volgens Vettel claimen een schoon alternatief voor de Formule 1 te zijn, maar is lang niet zo groen als ze beloven te zijn. Dat weerhield Formule E-baas Alejandro Agag er niet van Vettel te benaderen.

“Ik denk dat de veertig beste coureurs ter wereld in de Formule 1 en de Formule E rijden”, stelt Agag in de On Track-podcast van talkSPORT. Vervolgens doet hij uit de doeken waarom hij Vettel zo graag naar zijn klasse wilde halen. “Ik heb hem echt proberen te overtuigen om Formule E te gaan rijden. We hebben het zelfs over Extreme E gehad. Helaas is hij behoorlijk druk en ik begreep zelfs dat hij al een nieuwe baan heeft. Hij heeft dus genoeg plannen.”

Iemand als Vettel zou natuurlijk een perfect uithangbord kunnen zijn voor de Formule E, een klasse die toch een beetje bekend staat als opvanghuis voor coureurs die het in de Formule 1 niet gered hebben. Agag ziet de waarde van iemand als Vettel maar al te goed. “Hij is een toevoeging voor iedereen, in wat hij ook doet. We spraken elkaar alleen niet op de juiste tijd en op het juiste moment.”