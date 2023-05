Max Verstappen trots na rally-zege vader Jos: "Neemt het erg serieus"

Jordy Stuivenberg

Maandag 8 mei 2023 09:48

De familie Verstappen heeft een succesvol weekend achter de rug. Waar zoon Max onder het toeziend oog van de hele wereld de Grand Prix van Miami won, schreef vader Jos de Monteberg Rally op zijn naam. Dat maakt de regerend wereldkampioen maar al te trots.

Jos Verstappen heeft in de rallysport een nieuwe uitlaatklep gevonden. De Limburger pakt het uiterst serieus aan en rijdt met een Skoda Fabia RS Rally2 in het Belgian Rally Championship. Hoewel zoon Max het voorlopig bij races op asfalt houdt, liet hij tijdens de persconferentie na de race in Miami weten heel erg blij te zijn voor zijn vader. “Het is zijn eerste zege in een rallywagen, een compleet andere discipline."

“Ja, ik ben zeker blij voor hem. Hij steekt er enorm veel tijd in. Het is mooi als het zich uitbetaalt in resultaten. Natuurlijk is het voor hem een hobby, maar hij neemt het heel erg serieus en doet er heel erg veel moeite voor. Hij stuurt me constant foto’s en video’s en dan zie je die lach op zijn gezicht”, aldus Verstappen over de rally-activiteiten van zijn vader.

Het is alweer even geleden dat Jos Verstappen een serieuze gooi naar een kampioenschap deed. Toch denkt Max niet dat de leeftijd van zijn vader een nadeel is. “Je raakt dat gevoel voor competitie nooit kwijt en het blijft mooi als je goed presteert, als je beloond wordt voor alles wat je erin stopt. Ik ben dus zeker blij om hem met de beker te zien.”