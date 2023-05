Vincent Bruins

Zondag 7 mei 2023

Sergio Pérez is na afloop van de Grand Prix van Miami op het matje geroepen bij de stewards. De Red Bull Racing-coureur zou artikel 19.4b van de sportreglementen overtreden hebben.

De Mexicaan ving de race op Miami International Autodrome aan vanaf pole position. Hij begon op de medium compound, voordat hij halverwege wisselde naar de harde band. Max Verstappen zat op een omgekeerde strategie. Op zachter, nieuwer rubber kon de Nederlander zijn teamgenoot in de slotfase verslaan en dus kwam Pérez als tweede over de streep.

Alles gegeven

"Ik heb alles gegeven," vertelde de 33-jarige coureur uit Guadalajara na afloop van de race. "De eerste stint was niet best qua bandendegradatie. Dat bracht de rest van de race in gevaar, en Max was bijzonder goed vandaag. Een terechte overwinning voor hem. De mediums waren veel slechter dan verwacht. Daarom leverde ik in qua snelheid, en Max had een fantastische snelheid op de harde band. Ik moet kijken waar het vandaag fout is gegaan, want we hadden de snelheid niet."

Te laat bij rijdersparade

Een half uur na de Grand Prix kwam het bericht van de FIA naar buiten dat Pérez op het matje was geroepen bij de stewards. Hij zou artikel 19.4b van de sportreglementen overtreden hebben. Dat betekent dat hij te laat was bij de rijdersparade. De Red Bull Racing-coureur moet zich melden om 18:15 uur lokale tijd, dat is om 00:15 uur Nederlandse tijd. Het is nog niet bekend wat de straf zou kunnen zijn, als Pérez überhaupt een straf krijgt.