Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Miami

Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023 00:08

De Grand Prix van Miami is zondagavond een prooi geworden voor Max Verstappen. De Nederlandse coureur begon de race in Florida als negende, maar dat weerhield hem er niet van er alsnog met de zege vandoor te gaan. Met de snelste raceronde erbij schrijft hij dus 26 punten bij.

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan was het gat tussen Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez slechts zes punten en met de Mexicaan vanaf pole en Verstappen vanaf P9 leek de kans dan ook groot dat de teamgenoot van de Nederlander zondag in Miami de leiding in het wereldkampioenschap kon gaan overnemen. Zo ver kwam het uiteindelijk niet, want Verstappen toonde zich oppermachtig en met een goede tactiek pakte hij de zege.

Het betekent dus dat Verstappen acht punten uitloopt op zijn Mexicaanse ploegmaat. Fernando Alonso wist met zijn vierde P3 van het seizoen opnieuw vijfiten punten bij te schrijven en dus loopt hij uit op zijn naaste belagers: Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Pierre Gasly scoorde vier punten, waardoor hij een aardige sprong in het wereldkampioenschap maakt.

Stand coureurs