Remy Ramjiawan

Zondag 7 mei 2023 13:16 - Laatste update: 13:17

Ondanks het snelheidsverschil tussen de AMR23 en de RB19 gaat Fernando Alonso er toch alles aan doen om Sergio Pérez in te halen tijdens de openingsfase van de Grand Prix van Miami. De Spanjaard is zich ervan bewust dat de Aston Martin het aflegt tegen de bolide van Red Bull, maar wil simpelweg de race leiden, al is het maar voor één ronde.

Aston Martin staat na vier races in het 2023-seizoen nog altijd op de tweede plek in het kampioenschap met 87 punten. Het gat met Red Bull Racing is 93 punten in het voordeel van de Oostenrijkers, Mercedes is het team uit Silverstone al wel genaderd tot aan elf punten. Alonso vangt de race in Miami aan als tweede en gaat er alles aan doen om de koppositie over te nemen.

Vertrouwen in de racepace

"Ik denk dat zondag normaal gezien onze dag is. Ik denk dat de auto normaal gesproken heel goed voor de banden zorgt, en we hebben een hele goede racepace en we worstelen een beetje op zaterdag. Dus, als we hogerop starten, is het normaal gezien wat gemakkelijker", zo vertelt de Spanjaard op de persconferentie over zijn kansen tijdens de wedstrijd. Een overwinning of zelfs podiumplek acht de tweevoudig kampioen als een lastige opgave, maar hij gaat er wel voor. "Ik denk niet dat we moeten mikken op een overwinning, zeker niet na hoe het weekend verliep. Ik denk dat zelfs het podium moeilijk wordt, maar we rijden onze race", zo vertelt hij.

Rekening houden met Verstappen

Alonso kijkt niet alleen naar voren, hij houdt ook de coureurs achter zich in de gaten. "Max zal er natuurlijk ook snel aankomen in de race, vrij snel verwacht ik . Dus ja, veel dingen om op te letten in de spiegels. Maar we doen onze race, we gaan proberen om zoveel mogelijk punten te scoren", zo luidt de doelstelling. Mocht Alonso een gaatje zien, dan gaat hij ervoor: "We zullen proberen om Checo te passeren in bocht 1, want we houden ervan om de race te leiden, al is het maar voor een paar ronden. En daarna zullen we zien waar we eindigen, waarschijnlijk op een positie die we verdienen."