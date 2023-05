Weerbericht GP van Miami: Kans op regenrace neemt aanzienlijk toe

Remy Ramjiawan

Zondag 7 mei 2023 12:01 - Laatste update: 12:30

Het gaat er toch steeds meer op lijken dat we in 2023 de eerste regenrace van het seizoen in Miami gaan hebben. Afgelopen nacht zijn er al diverse regenbuien over het gebied heen geweest en hoewel dat al niet bevorderlijk is voor de staat van de baan, geeft de weersverwachting zo'n 50 procent kans op regen tijdens de wedstrijd.

Sergio Pérez heeft, na het behalen van zijn derde pole position ooit, de beste papieren om de Grand Prix van Miami te winnen. Teamgenoot en titelrivaal Max Verstappen moet noodgedwongen vanaf P9 vertrekken. In het kielzog van de Mexicaan vertrekt Fernando Alonso en vanaf P3 doet landgenoot Carlos Sainz dat. Mocht Checo de overwinning in Miami pakken, dan hebben we vanavond een nieuwe klassementsleider.

Kans op regenrace neemt aanzienlijk toe

De coureurs lieten tijdens de eerste trainingen al weten dat de baan erg 'groen' was. Het betekende dat er weinig grip buiten de ideale lijn was en hoewel de coureurs de afgelopen dagen het nodige rubber op de baan hebben neergezet, hebben de regenbuien van afgelopen nacht het merendeel van het rubber weggespoeld. Voor de Grand Prix van Miami, die om 21:30 uur Nederlandse tijd van start gaat, lijkt het ook te gaan regenen. AccuWeather voorspelt een kans van 47 procent rond drie uur lokale tijd. In combinatie met de hoge temperaturen wordt er een ware uitputtingsslag verwacht en wellicht dat de coureurs nog gebruik moeten gaan maken van de intermediates, dan wel de regenbanden.