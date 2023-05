Remy Ramjiawan

Het gezicht van Mercedes-teambaas Toto Wolff stond na de kwalificatie in Miami op onweer. Daar waar George Russell nog een nette P6 wist laten te noteren, zag hij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stranden in de tweede kwalificatiesessie.

De Zilverpijlen hebben een straatlengte achterstand op de RB19 en hebben ook moeite om in de buurt te komen van Ferrari en Aston Martin nu het seizoen zich voorbereidt op de vijfde race van het seizoen die in Florida wordt verreden. De kwalificatie op zaterdag verliep ook niet rooskleurig, waarbij zevenvoudig wereldkampioen Hamilton in verlegenheid werd gebracht door niet eens uit Q2 te komen en genoegen moest nemen met een P13. Met Russell ging het iets beter, maar de 25-jarige coureur vertelde al dat de verhoudingen eigenlijk iets anders lagen.

Niet acceptabel

Na afloop ging Wolff dieper in op de veelbekritiseerde W14 en beklaagde zich over de redenen waarom die niet de gewenste resultaten oplevert. "Het is het gebrek aan begrip van wat er mis is dat deze auto zo'n vervelend stuk werk maakt. De auto is geen goede auto. Er zijn overal problemen, met de basisprestaties van de auto en het gebrek aan begrip van de auto. Het is niet acceptabel", zo velt hij een snoeihard oordeel.

'Ben niet gelukkig'

Russell was weliswaar tevreden met de zesde plek, maar wijst naar een gelukje: "Ik ben niet erg trots op de zesde plaats in de kwalificatie. We waren een van de langzaamste auto's die een ronde in Q3 aflegden. We hadden geluk. We werken aan meer resultaten, we moeten beter kunnen. We moeten de dingen beter begrijpen, het is een echte uitdaging. Ik ben momenteel niet gelukkig", aldus Russell.