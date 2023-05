Remy Ramjiawan

Valtteri Bottas weet uit zijn jaren bij Mercedes prima hoe je de tweede viool binnen een topteam moet bespelen. De Fin kijkt naar de situatie bij Red Bull Racing en begrijpt maar al te goed wat Sergio Pérez doormaakt.

Bottas werd in 2017 bij Mercedes gehaald om Nico Rosberg te vervangen. De Duitser had een jaar eerder Lewis Hamilton afgetroefd om de wereldtitel, maar kon zo'n intens jaar niet meer herhalen en koos ervoor om zijn helm aan de wilgen te hangen. Bottas trekt bij GiveMeSport de parallellen met Pérez bij Red Bull Racing en kan zich prima verplaatsen in de situatie van de 33-jarige Mexicaan.

Pérez heeft het geloof

Daar waar Bottas nog werd teruggefloten in zijn tijd bij Mercedes om het gevecht met Hamilton uit de weg te gaan, krijgt Pérez het groene licht van Red Bull om te knokken met zijn teamgenoot. Dat de Mexicaan het team zover heeft gekregen, dat ziet Bottas al als een overwinning. "Ik denk dat je iedereen aan boord moet krijgen om het team te laten geloven dat je kunt winnen. Ik weet zeker dat hij aan alle gebieden werkt en het gaat erom een momentum op te bouwen bij jezelf en het hele team", legt de Fin uit. Het kan volgens de tienvoudig racewinnaar dan ook alle kanten opgaan: "Het is nog vroeg in het jaar, dus hij heeft nog steeds een grote kans om Max te verslaan."

'Kan Pérez wel begrijpen'

Bottas kon bij Mercedes vaak aan het begin van het seizoen nog wel mee, maar kon dat niveau niet een heel jaar lang volhouden. De Fin probeerde zich tijdens de winterstop telkens opnieuw uit te vinden, in de hoop Hamilton een keertje te snel af te zijn. Hij ziet nu diezelfde houding bij Pérez. "Ik kan hem begrijpen dat hij elk jaar iets nieuws probeert te vinden en zijn teamgenoot probeert te verslaan. Ik denk dat hij dat tot nu toe aardig heeft gedaan, maar de tijd zal het leren", aldus Bottas.