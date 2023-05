Jordy Stuivenberg

Woensdag 3 mei 2023 10:36

Anthony Davidson weet precies wat ervoor nodig is als Sergio Pérez dit seizoen écht kans wil maken op de wereldtitel. De Mexicaan moet nog meer onder de huid van teamgenoot Max Verstappen kruipen, zoals Nico Rosberg dat in 2016 ook deed bij Lewis Hamilton.

Red Bull Racing is nog altijd oppermachtig en de titelstrijd lijkt dan ook uitgevochten te worden door Pérez en Verstappen. De Nederlander heeft al twee kampioenschappen op zijn naam staan en ging ook dit seizoen in als favoriet. Toch staat Pérez na vier wedstrijden slechts zes punten achter zijn teamgenoot en won hij evenveel races als Verstappen: twee. Voormalig Formule 1-coureur Davidson verwacht dat het nog wel even spannend blijft.

“Ik denk dat hij nu al beseft dat hij op een keerpunt staat”, vertelt Davidson in de Sky Sports F1 Podcast. “Het is hem meer dan duidelijk geworden dat hij de auto heeft om te presteren. De Red Bull RB19 lijkt beter bij zijn rijstijl te passen en hij voelt zich ook beter bij het team. Je hebt maar een paar aanpassingen nodig om ineens die sweet spot te vinden en te begrijpen hoe je het maximale uit de auto kunt halen. Ik denk dat hij voelt dat hij nu op dat punt staat.”

Rosberg als voorbeeld

Davidson stipt Zandvoort, Interlagos, Silverstone en Suzuka aan als circuits waar Verstappen niet te kloppen is. “Dus wat kun je daaraan doen? Hij moet meer zijn als Rosberg in 2016. Ik kreeg altijd te horen dat ik te aardig was en daar hadden mijn teambazen gelijk in. Daarom deed ik het veel beter in de endurance-racerij. Ik was een teamspeler. Sergio moet zich niet meer zo vriendelijk opstellen. Dan is hij misschien niet de persoon die hij wil zijn en dat zal moeilijk voor hem zijn.”

Onder de huid van Max

Hoe dat er in de praktijk uit moet zien? Ook in dat opzicht heeft Davidson genoeg tips voor Pérez. “Hij moet het buiten zichzelf zoeken, zal dingen moeten zeggen die het team misschien niet van hem wil horen. Sergio moet onder de huid van Max kruipen, hem enorm irriteren. Dit is zijn moment en het kan zomaar de enige kans zijn die hij krijgt. Hij weet het, wij weten het. Hij staat er echt goed voor.”