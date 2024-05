Op de baan loopt het allemaal op rolletjes voor Red Bull Racing, maar achter de schermen lijkt het flink te rommelen. Er wordt zelfs gespeculeerd over een mogelijke leegloop bij de Oostenrijkse renstal na het vertrek van Adrian Newey, maar daar is volgens Martin Brundle na een gesprek met Christian Horner niks van waar.

De afgelopen maanden is het behoorlijk aan het rommelen binnen het team van Red Bull. Aan het begin van het seizoen werd de toon gezet met het onderzoek naar het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner. Een onderzoek dat eigenlijk nog steeds niet helemaal afgewikkeld is. Ondertussen wordt er veelvuldig gesproken over een interne machtsstrijd binnen de top van het team. Max Verstappen wordt constant in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, terwijl topontwerper Newey afgelopen week besloot om na negentien jaar zijn biezen te pakken bij de Oostenrijkse formatie.

Artikel gaat verder onder video

Uitspraken Brown

Dat laatste zorgt voornamelijk voor een hoop speculatie over de toekomst van Red Bull. Er wordt onder meer geroepen dat er nog meer belangrijke pionnen - zoals Jonathan Wheatley - en overig personeel binnen het team van plan is om te vertrekken. Ook McLaren-CEO Zak Brown gooide dit weekend wat olie op het vuur door te stellen dat medewerkers van het Oostenrijkse team sollicitaties doen bij zijn formatie: "Ik denk dat de dingen die daar gebeuren nogal destabiliserend zijn. Het [vertrek van Newey, red.] is waarschijnlijk de eerste dominosteen die valt. Ik denk dat het niet de laatste zal zijn, gezien de cv's die rondvliegen."

Geen massale leegloop

Sky Sports-verslaggever Brundle weet echter te vertellen dat Horner hem verzekerd heeft dat er geen sprake gaat zijn van een leegloop: "Ik heb privé met Christian gesproken en vroeg hem over er een massale leegloop staat te gebeuren. Als je onderdeel bent geweest van een team dat meerdere kampioenschappen heeft gewonnen, presenteer je extra waarde als je van team wil wisselen. We hebben met een klein wereldje te maken. Hij heeft niet al te veel details vrijgegeven, maar heeft belangrijke mensen en afdelingen op de posities want hij wist dat Adrian dit vroeg of laat ging doen. Hij heeft mij weten te overtuigen dat hij geweldige mensen heeft die kijken naar het chassis, de aerodynamica en de krachtbron", besluit de oud-coureur.

Gerelateerd