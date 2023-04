Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Azerbeidzjan

Lars Leeftink

Zondag 30 april 2023 15:06 - Laatste update: 15:13

De vierde race, en het eerste sprintraceweekend, van het seizoen zit erop. Er zijn flink wat veranderingen en verschuivingen te noteren na de race in Bakoe. De stand bij de coureurs na de Grand Prix van Azerbeidzjan is als volgt.

Voorafgaand aan de race in Azerbeidzjan stond Max Verstappen met vijftien punten voorsprong bovenaan in de stand, voor Sergio Pérez en Fernando Alonso. De top vijf werd afgemaakt door Lewis Hamilton en Carlos Sainz, met George Russell en Lance Stroll vlak achter hun. Nyck de Vries had voor de race in Bakoe nog geen punten, en dit zou ook na de Grand Prix van Azerbeidzjan zo blijven.

GP Azerbeidzjan

Zoals het hele seizoen al het geval is, domineerde Red Bull Racing de race in Azerbeidzjan. Verstappen en Pérez hadden totaal geen concurrentie van de rest van het veld, met Pérez die de race overtuigend won voor Verstappen. Charles Leclerc pakte P3 en de snelste ronde, voor Fernando Alonso en Carlos Sainz. Verder scoorden ook Lewis Hamilton, Lance Stroll, George Russell, Lando Norris en Yuki Tsunoda punten. De Vries viel uit tijdens de race en scoorde wederom geen punten.

Stand coureurs