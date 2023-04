Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 april 2023 12:29 - Laatste update: 12:56

Sergio Pérez kwam uiteindelijk anderhalve tienden tekort op de tijd van polesitter Charles Leclerc en moet toegeven dat de Ferrari's over één ronde in Bakoe simpelweg te snel zijn. De Mexicaan start zaterdagmiddag de sprintrace vanaf P2 en zal niet alleen de jacht op de koppositie moeten inzetten, ook moet hij teamgenoot Max Verstappen vanaf de derde plek in de gaten houden.

Zaterdagochtend vond de allereerste Sprint Shootout plaats. Daarmee heeft de Formule 1 de sprintrace van zaterdagmiddag voorzien van haar eigen kwalificatiesessie. Pérez staat momenteel op de tweede plek in het klassement en kijkt tegen een achterstand van vijftien punten op zijn teamgenoot. De winnaar van de sprintrace kan acht punten verzamelen en aan het einde van een Formule 1-seizoen is al vaker gebleken dat elk punt de doorslag kan gaan geven.

Uitdagende omstandigheden

Voor de camera van Sky Sports F1 legt Pérez uit dat het toch wel lastig was om de snelle sectoren aan elkaar te knopen. "De baan voelde vandaag iets anders aan [dan gisteren red.]. Het was erg uitdagend om simpelweg een goede tijd neer te zetten op de softbanden, maar dat gold ook voor de mediumbanden. Het was toch wel een erg verraderlijke sessie en zo aan het einde denk ik dat een vrij rondje me had geholpen om de pole position te pakken, zeker toen Charles in de muur klapte", zo wijst hij naar de factoren. Ondanks dat er iets meer in had gezeten, vermoedt Pérez dat Leclerc in de kwalificatie uiteindelijk niet in te halen was. "Maar al met al zijn ze gewoon sneller dan ons, over één ronde."

'Fast en furious'

Zaterdagmiddag om 15:30 uur zal de sprintrace plaatsvinden en de RB19 is doorgaans sneller in de races, dan tijdens de kwalificatie. "Hopelijk kunnen we dat gat vanmiddag dichten en ze op racepace verslaan. Winnen is natuurlijk het doel voor vanmiddag, maar ook voor morgen (Grand Prix van Azerbeidzjan)", zo legt hij uit. De allereerste Sprint Shootout zit erop en Pérez trekt zijn conclusies. "Het was 'fast en furious' en het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat ze een (boks)ring op het circuit plaatsen zodat de coureurs een echt gevecht kunnen hebben, maar het was wel genieten hoor", zo glimlacht de 33-jarige Mexicaan.