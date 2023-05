Kimberley Hoefnagel

Robin Frijns maakte voorafgaand aan het huidige Formule E-seizoen de overstap van Envision Racing naar ABT. Hoewel de resultaten met zijn nieuwe team nog te wensen overlaten, heeft de Nederlander nog altijd geen spijt van zijn keuze.

Frijns maakte in 2015 zijn debuut in de Formule E bij het team van Amlin Andretti. Na twee seizoenen, waarin hij twaalfde en dertiende werd in het kampioenschap, besloot de Nederlander de overstap te maken naar het team van Envision Racing. Een goede keuze, want tijdens zijn eerste seizoen bij de Britse renstal finishte hij vier keer op het podium, waarvan twee keer op de hoogste trede. In de jaren die volgden behaalde hij nog de nodige podiumplekken, maar bleven verdere overwinningen uit. Aan het einde van 2022 besloot hij de overstap te maken naar het team van ABT. In gesprek met GPFans vertelt hij waarom hij deze stap gezet heeft.

Logische stap

"Omdat ik in mijn carrière eigenlijk de drie leukste jaren bij ABT gehad heb in de DTM, dat was van 2018 tot 2020. Maar goed, het is een andere klasse, dat is DTM en niet Formule E", klinkt het. "Ik heb 2.5 jaar geleden mijn eigen bedrijf opgestart, waar ABT ook aan verbonden is." Een logische stap dus, aangezien alles bij elkaar zit, zo stelt de Maastrichtenaar.

Vertrek bij Envision

"Ik heb nu de laatste vier jaar bij Envision gezeten, het team is in die vier jaar eigenlijk heel veel veranderd. De eerste twee jaar had ik het echt heel erg naar mijn zin, maar toen zijn veel goede mensen weggegaan. Andere mensen waar ik eigenlijk moeilijker mee kan werken, zijn binnengekomen. Dus ik voelde me niet meer op mijn plek. Ik had wel een goede auto, en ze hebben dit jaar sowieso een goede auto, want ze rijden altijd vooraan mee."

Voor Frijns is het gevoel wat hij bij een werkplek heeft echter heel belangrijk. "Ik wil niet echt met tegenzin naar mijn werk gaan, dat is het ergste wat je kunt doen. Of je hebt een goede auto en je hebt het niet naar je zin, of je hebt geen goede auto en je hebt het wel naar je zin", lacht hij. "Ik besloot: ik wil iets veranderen en ik heb voor dit gekozen." Spijt van zijn overstap heeft hij echter allerminst. “Qua atmosfeer in het team heb ik het echt naar mijn zin, maar qua resultaten is het ver te zoeken."