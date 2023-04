Brian Van Hinthum

Maandag 24 april 2023 15:47

We hebben even een paar weken moeten wachten tot we weer van vuurwerk op de baan kunnen genieten, maar komend weekend staat dan de altijd spectaculaire Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. Een race die onder droge omstandigheden al uitdagend genoeg is, maar blijft het ook droog?

De eerste drie races van het seizoen zitten erop, maar door het wegvallen van de Grand Prix van China kwamen we de afgelopen weken in een heuse lentestop terecht. De laatste race voor die stop werd een prooi voor Max Verstappen. Ondanks een matige start, wist de Nederlander zijn hoofd het meest koel te houden tijdens de chaotische Grand Prix van Australië, die maar liefst drie keer met een rode vlag geneutraliseerd werd. Door die overwinning kan Verstappen momenteel over een voorsprong van vijftien punten op Sergio Pérez buigen.

Het circuit

Het Baku City Circuit werd na het meermaals verschuiven van de debuutdatum sinds de bekendmaking in 2013 uiteindelijk voor het eerst gereden in 2016. Het circuit door de straten van Baku en Azerbeidzjan werd ontworpen door Hermann Tilke en wordt met zijn twintig bochten over 6,003 kilometer gerekend tot één van de langste circuits op de kalender, na Spa-Francorchamps en Djedda.

Hoewel er in eerste instantie de nodige vraagtekens gezet werden bij het gloednieuwe circuit in de hoofdstad van Azerbeidzjan, groeide het stratencircuit als snel uit tot een publiekslieveling bij zowel coureurs als fans. De coureurs roemen de baan om de uitdaging die komt kijken bij een rondje Baku City Circuit. De lay-out kent een mix van lange rechte stukken, langzame technische gedeeltes en door het dichtbij staan van de muren is er geen ruimte voor fouten.

Weerbericht

Volgens de eerste voorspellingen lijken de coureurs en monteurs komend weekend in Bakoe niet te hoeven vrezen voor een nat pak. Met regenkansen rond de vijftien procent over het gehele weekend, lijkt het onwaarschijnlijk dat we de Grand Prix van Azerbeidzjan onder lastige en regenachtige omstandigheden gaan rijden. De temperaturen zullen ook aangenaam en niet té warm zijn. Gedurende het weekend loopt het kwik wel iets op: op vrijdag beginnen we met maximaal 21 graden Celsius, terwijl het op zondag wel 25 graden Celsius kan worden.