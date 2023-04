Jordy Stuivenberg

Honda heeft zijn pijlen gericht op Aston Martin als motorenpartner vanaf 2026. De Japanners lieten eerder dit jaar blijken mee te willen gaan in het nieuwe motorenreglement, maar met welk team ze gaan samenwerken is nog niet officieel bevestigd.

Het team van Lawrence Stroll is momenteel gelinkt aan Mercedes, maar de Canadese zakenman is daar ‘slechts’ een klant. Ze betalen voor Duitse motoren, versnellingsbakken, de achterwielophanging en gebruiken de windtunnel in Brackley. Het doel lijkt wel zo snel mogelijk op eigen benen te staan, getuige de nieuwe fabriek die wordt opgetuigd in Silverstone. Zou het dan niet passend zijn om dan ook een exclusieve motorleverancier te hebben? Ja, zo luidt het antwoord van de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Die leverancier zou Honda zijn en dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. De fabrikant stond immers op de lijst van de FIA, die op 3 februari naar buiten gebracht werd. Waar alle andere fabrikanten op die lijst al een link hebben of gaan leggen met een team, is daar bij Honda nog geen duidelijkheid over. Williams, McLaren en Aston Martin lijken de enige overgebleven opties, waarbij de voorkeur in Tokio de richting van Aston Martin opgaat.

Martin Whitmarsh, een van de topmannen bij Aston Martin

Connecties

Er is zelfs een directe link tussen Honda en Aston Martin. Voormalig McLaren-teambaas Martin Whitmarsh maakte bij McLaren al een deal met de Japanners, al resulteerde dat niet in de gewenste resultaten op de baan. Pas jaren later lukte het Honda een winnende motor te leveren en die lag niet achterin een McLaren, maar in de Red Bull-bolide van Max Verstappen.

Dat is niet de enige factor die in het nadeel van Honda lijkt. De Formule 1-tak van Aston Martin is eigendom van Stroll, tevens de eigenaar van de gelijknamige autofabrikant. Mercedes bezit echter ook een groot deel van de aandelen in Aston Martin en de vraag is of zij blij worden van een Aston Martin met Honda-logo op de achtervleugel. De ambities van Stroll lijken echter grenzeloos, dus het lijkt er niet op dat hij zich laat tegenhouden door een negatief advies uit Stuttgart.