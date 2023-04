Remy Ramjiawan

De 25-jarige George Russell is in 2023 bezig met zijn tweede jaar bij Mercedes en hoewel hij al een tijdje op de deur klopte van het topteam, heeft hij begrip voor de keuze om hem voor drie jaar te stallen bij het team van Williams. De Brit wijst naar de belangrijke ervaring om achterin het veld te knokken en vindt dat een te vroege promotie een carrière kan beschadigen.

Russell begon in 2019 zijn Formule 1-carrière bij het team van Williams. Manager en teambaas van Mercedes Toto Wolff vond de jaren bij het kwakkelende team van Williams belangrijk voor de jonge Brit, want op die manier kon hij de nodige meters maken voordat hij werd overgeheveld naar het Duitse topteam. Toch schuilt er volgens Russell ook gevaar in het overzetten van een jonge coureur naar een topteam. Hij wijst bij Squaremile als voorbeeld naar de stap van Max Verstappen, die halsoverkop in 2016 de overstap maakte naar Red Bull Racing vanaf Toro Rosso (AlphaTauri red.).

Glas halfvol

Op de vraag of Russell misschien verder in zijn carrière was als hij eerder bij Mercedes aan de slag was gegaan, legt de 25-jarige Engelsman uit: "Ik denk dat je dat nooit zou weten. Het is iets wat ik tegen mezelf zeg, omdat ik graag het glas halfvol zie en uit elke situatie het positieve wil halen." Hij beschouwt de drie jaar bij Williams dan ook zeker niets als verloren jaren. "Ik kijk nu naar die jaren en denk: 'Ja, misschien heb ik meer geleerd van het racen achteraan dan sommige van mijn rivalen, die vanaf het begin in het diepe werden gegooid.'"

Carrière beschadigen

Verstappen werd voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje in 2016 gepromoveerd naar het topteam van Red Bull. Hoewel het goed heeft uitgepakt, had het volgens Russell zomaar de verkeerde kant op kunnen vallen. "Max Verstappen is bijvoorbeeld na 18 maanden gepromoveerd, maar als hij bij een team als Mercedes had gezeten en het had moeten opnemen tegen een Lewis Hamilton in bloedvorm, dan had dat zijn carrière kunnen beschadigen", zo ziet hij. "Je moet het dus van twee kanten bekijken, en Max was zeker een betere coureur na drie of vier jaar dan na 18 maanden. Als je het opneemt tegen een man die absoluut op zijn hoogtepunt is en domineert in de auto die hij zo gewend is, dan zou hij misschien niet in de positie verkeren die hij nu heeft."