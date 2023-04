Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 16:59

Het is 'lentestop' in de Formule 1, en dat betekent dat we nog even moeten wachten op het eerstvolgende raceweekend in de koningsklasse. Maar gelukkig is daar altijd nog social media om de fans in de tussentijd te vermaken.

Vanwege het wegvallen van de Grand Prix van China, wordt er na de eerste drie races plots een kleine maand niet geracet. Pas op zondag 30 april is het tijd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, nadat op zondag 2 april de Grand Prix van Australië werd verreden. De race in Melbourne kende in totaal drie rode vlaggen, waardoor de teams zich meerdere keren moesten melden in de pitstraat. Dat gaf de inmiddels uitgevallen Russell de gelegenheid om de RB19 van Red Bull Racing eens grondig te inspecteren.

Tijd om uit te loggen

Het team van Mercedes plaatste eerder deze week een video op social media waarop te zien was hoe Russell de auto van de concurrentie bestudeerde. De Duitse grootmacht verwees hierbij met een knipoog naar Sebastian Vettel, die in de paddock ook wel als 'Inspector Seb' bekend stond. Een reactie vanuit het kamp van Max Verstappen en Sergio Pérez liet vervolgens niet lang op zich wachten, en dat leidde tot hilariteit op het internet. Gelukkig viel het geintje ook bij Mercedes goed, zo blijkt uit de meest recente reactie.