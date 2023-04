Sander Lamers

Dinsdag 11 april 2023

Voor het eerst in zijn leven won Max Verstappen de Australische Grand Prix. Voorheen waren de prestaties in Down Under niet om over naar huis te schrijven en met de overwinning kwam eindelijk een eind aan die ‘vloek’. Een opluchting voor de Red Bull Racing-coureur.

In totaal stond Verstappen zeven keer op de grid in Australië. Maar liefst drie keer viel hij uit. De resterende races finishte hij wel, maar viel het resultaat tegen. Zijn beste prestatie was dan ook de derde plaats in 2019 achter toentertijd Mercedes-coureur Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. In 2016 eindigde de Nederlander in de toen nog Toro Rosso als tiende, terwijl hij in 2017 de vijfde plek bewerkstelligde en een jaar later de zesde.

Verstappen herpakt zich in Australische Grand Prix

De Red Bull Racing-coureur begon de race vanaf pole position. De Limburger kende geen beste start en zag Mercedes-rijder George Russell in de eerste bocht voorbijgaan. Vervolgens haalde Hamilton Verstappen in. Ondanks dat herpakte de zoon van Jos Verstappen zich en stond hij na 58 ronden op de hoogste trede van het podium. "We hadden een slechte start en ik was voorzichtig, want ik had veel te verliezen en weinig te winnen. Het tempo van de auto was erg snel, dat zag ik meteen. Ik wachtte tot de DRS openging, zodat ik een kans had om (Hamilton, red.) te passeren”, verklaart de Nederlander tegenover Le10sport.

Eindelijk weer een overwinning

Met de overwinning kwam eveneens een eind aan de slechte reeks in Australië. Hoewel coureurs van Red Bull Racing door de jaren heen wel regelmatig een podium op Albert Park veiligstelden, was Sebastian Vettel in 2011 de laatste rijder van de Oostenrijkse renstal die met de zege er vandoor ging. “Het is geweldig om hier te winnen, mijn eerste, en het is lang geleden voor het team. Ik ben blij, en het is goed om te zien dat het publiek het naar zijn zin had, ook al was het die dag veel wachten", waarmee Verstappen doelt op de rode vlaggen en safety cars.